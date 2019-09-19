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«Реал» ни разу не попал по воротам в официальном матче впервые за 10 лет

«Реал» ни разу не попал по воротам в официальном матче впервые за 10 лет
Футбол / Лига чемпионов 0

Мадридский «Реал» не нанёс ни одного удара в створ ворот в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен», который состоялся накануне, 18 сентября, в Париже и завершился разгромным поражением «сливочных» со счётом 0:3.

Как сообщает MisterChip в «Твиттере», такое не происходило с «Королевским клубом» на протяжении последних 10 лет. В последний раз «Реал» ни разу не попадал по воротам в официальной встрече 578 матчей назад.

«Реал», потерпев поражение от «ПСЖ», расположился на последнем месте в группе A по итогам 1-го тура Лиги чемпионов. Парижане, набрав 3 очка, возглавили квартет. «Брюгге» и «Галатасарай» (оба – 1) занимают вторую и третью строчки соответственно. С расписанием турнира можно ознакомиться на «Чемпионате».

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