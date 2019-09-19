«Реал» ни разу не попал по воротам в официальном матче впервые за 10 лет
Мадридский «Реал» не нанёс ни одного удара в створ ворот в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен», который состоялся накануне, 18 сентября, в Париже и завершился разгромным поражением «сливочных» со счётом 0:3.
Как сообщает MisterChip в «Твиттере», такое не происходило с «Королевским клубом» на протяжении последних 10 лет. В последний раз «Реал» ни разу не попадал по воротам в официальной встрече 578 матчей назад.
«Реал», потерпев поражение от «ПСЖ», расположился на последнем месте в группе A по итогам 1-го тура Лиги чемпионов. Парижане, набрав 3 очка, возглавили квартет. «Брюгге» и «Галатасарай» (оба – 1) занимают вторую и третью строчки соответственно. С расписанием турнира можно ознакомиться на «Чемпионате».
«Реал» сыграл ужасно, но мог отыграться с 0:2. А ещё у «ПСЖ» лучше вратарь
Когда наконец-то избавились от Кейлора Наваса и тут же проиграли ему 0:3.
- 19 сентября 2019
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