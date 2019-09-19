Сёмин: пусть Уткин продолжает оригинальничать, это уже 301-я случайная победа

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин после победы в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером» (2:1) ответил известному блогеру Василию Уткину, ранее выразившему мнение, что он не силён в стратегии и порой находит удачные сочетания игроков наугад.
«Слова Уткина? Ну что я буду его комментировать? Василий – оригинальный человек. Пусть продолжает оригинальничать. Это уже 301-я случайная победа», — цитирует Сёмина пресс-служба «Локомотива».
Также специалист оценил выступление защитника Мурило во встрече с немецким клубом: «Что касается выхода Мурило на позиции опорного полузащитника, после травм Миранчуков у нас не было особых вариантов. Как оказалось, это было правильное решение. Мурило сыграл хорошо. Он уже играл на этой позиции, но именно в «Локомотиве» ни на тренировках, ни во время контрольных матчей не выходил в опорной зоне. Молодец – сыграл с листа и сделал то, что мы просили. Он должен был находиться перед двумя центральными защитниками, где «Байер» здорово разыгрывает мяч. Очень сильно сыграли Баринов и Крыховяк, которые успевали и разрушать, и атаковать».
- 19 сентября 2019
-
11:55
-
11:54
-
11:47
-
11:43
-
11:30
-
11:24
-
11:13
-
11:06
-
11:04
-
11:00
-
10:41
-
10:41
-
10:30
-
10:24
-
10:05
-
09:56
-
09:44
-
09:43
-
09:27
-
09:25
-
09:10
-
09:03
-
09:00
-
08:47
-
07:39
-
07:11
-
06:33
-
06:22
-
06:15
-
05:41
-
05:24
-
04:12
-
03:54
-
03:07
-
02:13