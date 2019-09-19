Сёмин: пусть Уткин продолжает оригинальничать, это уже 301-я случайная победа

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин после победы в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером» (2:1) ответил известному блогеру Василию Уткину, ранее выразившему мнение, что он не силён в стратегии и порой находит удачные сочетания игроков наугад.



«Слова Уткина? Ну что я буду его комментировать? Василий – оригинальный человек. Пусть продолжает оригинальничать. Это уже 301-я случайная победа», — цитирует Сёмина пресс-служба «Локомотива».



Также специалист оценил выступление защитника Мурило во встрече с немецким клубом: «Что касается выхода Мурило на позиции опорного полузащитника, после травм Миранчуков у нас не было особых вариантов. Как оказалось, это было правильное решение. Мурило сыграл хорошо. Он уже играл на этой позиции, но именно в «Локомотиве» ни на тренировках, ни во время контрольных матчей не выходил в опорной зоне. Молодец – сыграл с листа и сделал то, что мы просили. Он должен был находиться перед двумя центральными защитниками, где «Байер» здорово разыгрывает мяч. Очень сильно сыграли Баринов и Крыховяк, которые успевали и разрушать, и атаковать».

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