Смогут ли «Краснодар» и ЦСКА победить на старте Лиги Европы?

Сегодня, 19 сентября, стартует розыгрыш Лиги Европы сезона-2019/20. В 1-м туре группового этапа состоятся 24 матча. Участие в турнире принимают и представители Российской Премьер-Лиги — «Краснодар» и ЦСКА, которым предстоит встретиться с «Базелем» и «Лудогорцем» соответственно.



«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: смогут ли «быки» и «армейцы» стартовать в еврокубковом сезоне с побед?

Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.