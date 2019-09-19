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Смогут ли «Краснодар» и ЦСКА победить на старте Лиги Европы?

Смогут ли «Краснодар» и ЦСКА победить на старте Лиги Европы?
Футбол / Лига Европы 0

Сегодня, 19 сентября, стартует розыгрыш Лиги Европы сезона-2019/20. В 1-м туре группового этапа состоятся 24 матча. Участие в турнире принимают и представители Российской Премьер-Лиги — «Краснодар» и ЦСКА, которым предстоит встретиться с «Базелем» и «Лудогорцем» соответственно.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: смогут ли «быки» и «армейцы» стартовать в еврокубковом сезоне с побед?

Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.

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