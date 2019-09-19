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Лукашенко: Беларусь готова принять Суперкубок УЕФА

Лукашенко: Беларусь готова принять Суперкубок УЕФА
Футбол / Прочие турниры 0

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций Александером Чеферином заявил, что страна готова принимать европейские футбольные первенства самого высокого уровня.

«Вы нас никогда не баловали крупными футбольными мероприятиями. Поэтому, если европейский футбольный союз в этом направлении будет думать, знайте, что мы готовы принять любые соревнования, на любом уровне, что касается нашего континента. Я знаю, что в последнее время много обсуждается в разных кругах вопрос о проведении матча за Суперкубок УЕФА. Знайте, что, если будет у вас такая возможность определить местом проведения такого матча нашу столицу, нашу Беларусь, мы всегда с этим будем солидарны, согласны и сделаем это не хуже, чем лучшие столицы нашего континента», — цитирует Лукашенко «Беларусь сегодня».

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