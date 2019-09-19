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Уткин: пригласите Фаберже тренировать «Спартак»!

Уткин: пригласите Фаберже тренировать «Спартак»!
Уткин: пригласите Фаберже тренировать «Спартак»!
Футбол / РПЛ 0

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал слухи о возможном приглашении в «Спартак» бывшего главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера.

«Венгеру 70 лет, он пенсионер, понимаете? Вы хотите пригласить не Арсена Венгера, а своё прошлое, когда вы были молоды и болели за «Арсенал» и там играл Тьерри Анри. Уже сам Анри провалился на тренерской работе – полтора раза провалился! А вы всё говорите пригласить Венгера.

Всё это – пребывание в собственных представлениях, а не в реальном мире. В прошлом, а не в настоящем и уж тем более не в будущем. И это в момент, когда в Лиге чемпионов появляются новые звёзды и блещет красавец-блондин Холанн, когда в больших клубах появляются молодые тренеры. Гвардиола, нынешний главный тренер в мире, уже заканчивал, когда Венгер всё ещё находился на пике своих возможностей.

Нужно обсуждать других тренеров – молодых испанцев, которые временно сидят без работы, молодых немцев. Надо Пабло Мачина звать, его обсуждать какого-нибудь, а не Арсена Венгера, и не Раймона Доменека, и не Фаберже. Вот, кстати, позовите Фаберже! Вам же важно, чтобы яйца отвечали каким-то важным характеристикам. Чтоб были крепкие, какие-то угловатые, чтоб смотреть на них было приятно. Фаберже, Фаберже пригласите в тренеры «Спартака»! Неважно, что он умер – воскресите! Его душа, как душа Кощея Бессмертного, где-то там в каком-нибудь из яиц так и теплится до сих пор. Приглашайте Фаберже – не пожалеете!» — сказал Уткин в ролике на своём канале в YouTube.

Уткин: «Спартак» – чайник. Чайнику нужны яйца?
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