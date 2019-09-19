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Каштру: в УПЛ ошибка не приведёт к какой-либо опасности, в ЛЧ всё по-другому

Каштру: в УПЛ ошибка не приведёт к какой-либо опасности, в ЛЧ всё по-другому
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Шахтёра» Луиш Каштру поделился эмоциями после домашнего матча с «Манчестер Сити» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов, в котором «горняки» проиграли со счётом 0:3.

«Знали, каким трудным будет этот матч. Наш план заключался в том, чтобы не позволять «Сити» развивать свои атаки по центру, поэтому мы оставили фланги свободными для них. Хотели ловить их на быстрых контратаках, играть в треугольник в нападении и искать своё счастье.

Технические ошибки могут быть в любом матче, но, когда они происходят с такими соперниками, всё становится намного опаснее. Возможно, в чемпионате Украины подобная ошибка не приведёт к какой-либо опасности у нашей штрафной, а в Лиге чемпионов всё по-другому. Важно, что мы оставались собой. Несмотря на все сложности, мы продолжали играть так, как делаем это всегда, несмотря на то что было тяжело. Старались и делали всё, но, к сожалению, не получилось», — цитирует Каштру пресс-служба УЕФА.

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