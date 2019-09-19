«Лудогорец» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча начнётся 19 сентября в 22:00

Сегодня, 19 сентября, состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы между болгарским «Лудогорцем» и московским ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе «Лудогорец Арена» в Разграде, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Боснии и Герцеговины во главе с Ирфаном Пельто. В роли его ассистентов выступят Сенад Ибришимбегович и Давор Бельо. Резервный рефери – Адмир Шехович.



Соперниками болгарского и российского клубов в группе Н являются испанский «Эспаньол» и венгерский «Ференцварош», которые также проведут свой матч сегодня, начало – в 22:00 мск.



С полным расписанием матчей группового этапа нынешнего розыгрыша Лиги Европы можно ознакомиться на «Чемпионате». Составы групп доступны по ссылке.

Смогут ли «Краснодар» и ЦСКА победить на старте Лиги Европы?