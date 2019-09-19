Лучший бомбардир в истории сборной Болгарии Димитар Бербатов объявил о завершении карьеры.

«Я сделал это по-своему! В этот особенный день я решил поделиться с вами тем, что я готовился опубликовать некоторое время назад, но я этого не сделал… Я не знаю, почему… Я знаю, что некоторые из вас думали, что я ушёл на пенсию, и теперь, возможно, вы говорите: „Бербатов, какого чёрта? Мы же знаем, что ты не играешь“. В прошлом году я пытался найти себе команду… Не случилось. Кто-то сказал мне, что я должен произнести прощальную речь. Вот она!



Моя последняя игра была более года назад, так что я думаю, что сейчас самое время остановиться. Это решение назрело давно. Хотя когда я думаю об этом, то думаю, что это не конец, потому что я так или иначе останусь в футболе. Пришло время сказать, что после почти 20 лет игры в футбол я завершаю свою профессиональную карьеру!



Я буду скучать по футболу! Я буду скучать по всему: матчам, тренировкам, голам, подготовке, давлению, партнёрам по команде, крику фанатов, когда я забивал очередной классный гол. Я упорно трудился, чтобы иметь возможность играть вместе с лучшими и против лучших! Я из маленькой страны — это делает меня ещё более особенным! У меня были подъёмы и провалы в карьере, я выиграл свою справедливую долю трофеев, забивая голы на пути к титулам! Я играл так, как хотел, и забивал голы, которые хотел забить!

Спасибо всем людям, которые помогли мне развиваться и стать тем игроком, каким я всегда хотел быть!

Спасибо всем моим бывшим командам, моим партнёрам по команде, моим тренерам и персоналу! Это было приятно! Я знаю, что иногда со мной было нелегко работать, но я всегда отдавал всего себя ради команд, за которые играл!



Надеюсь, вам всем понравилась моя игра и всё, что я дал, чтобы развлечь вас на поле! Черт возьми, я буду скучать по всему этому, люди, потому что я очень люблю футбол… Но я уверен, что вы тоже будете скучать по мне. Спасибо!» — написал Бербатов в своём «инстаграме».

38-летний Бербатов за свою карьеру выступал за «Пирин», ЦСКА (София), «Байер», «Тоттенхэм Хотспур», «Манчестер Юнайтед», «Фулхэм», «Монако», ПАОК и «Керала Бластерс». За сборную Болгарии сыграл 79 матчей и забил 48 голов.