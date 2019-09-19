Ривалдо: если Фати добьётся успеха, «Барсе» не будет смысла покупать Неймара

Бывший полузащитник каталонской «Барселоны» и национальной команды Бразилии Ривалдо поделился мнением о нападающем сине-гранатовых Ансумане Фати.
«Ходят слухи, что прорыв Фати заставит «Барселону» отказаться от приобретения Неймара. Честно говоря, я думаю, что всё будет зависеть от результатов команд до следующего трансферного окна.
Если «Барселона» будет играть хорошо, а Фати станет важной частью успеха, то в трансфере не будет никакого смысла. Но если дела пойдут не очень хорошо, всё может измениться. В таком случае Неймар снова может стать целью «Барсы», — цитирует Ривалдо Goal.
В нынешнем сезоне 16-летний Фати забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу 3 матчах испанской Примеры.
Напомним, минувшим летом Неймар пытался вернуться в «Барселону», за которую выступал с 2013 по 2017 год.
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