Тренерский штаб «Краснодара» взял на себя вину за поражение от «Базеля»
Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал поражение команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы со швейцарским «Базелем» (0:5).
«Очень плохое для нас начало. Мы совершили много ошибок, за которые нас наказали. Вина лежит на нас, тренерах, так стартовать в Лиге Европы нельзя.
О недооценке соперника речи не идет. Это же „Базель“, который постоянно играет в еврокубках», — приводит слова Матвеева ТАСС.
Краснодарский клуб потерпел самое крупное поражение в европейских клубных турнирах в своей истории. Прежний антирекорд «быки» установили 6 ноября 2014 года, проиграв немецкому «Вольфсбургу» (1:5).
Во 2-м туре «Краснодар» на своём поле сыграет с «Хетафе». Матч состоится 3 октября.
«Базель» — «Краснодар» — 5:0: видеообзор матча, все голы и лучшие моменты
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