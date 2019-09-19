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Тренерский штаб «Краснодара» взял на себя вину за поражение от «Базеля»

Тренерский штаб «Краснодара» взял на себя вину за поражение от «Базеля»
Футбол / Лига Европы 0

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал поражение команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы со швейцарским «Базелем» (0:5).

«Очень плохое для нас начало. Мы совершили много ошибок, за которые нас наказали. Вина лежит на нас, тренерах, так стартовать в Лиге Европы нельзя.

О недооценке соперника речи не идет. Это же „Базель“, который постоянно играет в еврокубках», — приводит слова Матвеева ТАСС.

Краснодарский клуб потерпел самое крупное поражение в европейских клубных турнирах в своей истории. Прежний антирекорд «быки» установили 6 ноября 2014 года, проиграв немецкому «Вольфсбургу» (1:5).

Во 2-м туре «Краснодар» на своём поле сыграет с «Хетафе». Матч состоится 3 октября.

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