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«Лудогорец» — ЦСКА: Кешерю довёл счёт до разгромного

«Лудогорец» — ЦСКА: Кешерю довёл счёт до разгромного
Футбол / Лига Европы 0

Румынский нападающий болгарского «Лудогорца» Клаудиу Кешерю отправил ещё один мяч в ворота московского ЦСКА в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

Кешерю отличился на 68-й минуте, оформив дубль. Голевой передачей отметился Антон Недялков. Счёт стал 4:1.

Матч «Лудогорец» — ЦСКА проходит в Разграде на стадионе «Лудогорец Арена». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Лудогорец» — ЦСКА.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Боснии и Герцеговины во главе с Ирфаном Пельто. В роли его ассистентов выступают Сенад Ибришимбегович и Давор Бельо. Резервный рефери – Адмир Шехович.

Соперниками болгарского и российского клубов в группе Н являются испанский «Эспаньол» и венгерский «Ференцварош», которые параллельно проводят свой матч.

«Лудогорец» — ЦСКА: Кешерю забил третий гол в ворота «армейцев»
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