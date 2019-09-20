ЦСКА потерпел самое крупное поражение в Лиге Европы

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы московский ЦСКА на выезде встретился с болгарским «Лудогорцем». Финальный свисток зафиксировал поражение «армейцев» со счётом 1:5.

Это поражение стало самым крупным в истории ЦСКА в матчах Лиги Европы. Предыдущий антирекорд московская команда установила в четвертьфинале Лиги Европы сезона-2017/18, проиграв в гостях лондонскому «Арсеналу» (1:4).

В Лиге чемпионов антирекордом для «армейцев» остаётся поражение со счётом 0:6 в выездном матче группового этапа с «Марселем» в сезоне-1992/93.

Во 2-м туре ЦСКА сыграет с «Эспаньолом». Встреча состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 3 октября, начало — в 19:55 мск.

Турнирную таблицу Лиги Европы можно посмотреть на «Чемпионате».