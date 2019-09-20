ЦСКА потерпел самое крупное поражение в Лиге Европы
В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы московский ЦСКА на выезде встретился с болгарским «Лудогорцем». Финальный свисток зафиксировал поражение «армейцев» со счётом 1:5.
Это поражение стало самым крупным в истории ЦСКА в матчах Лиги Европы. Предыдущий антирекорд московская команда установила в четвертьфинале Лиги Европы сезона-2017/18, проиграв в гостях лондонскому «Арсеналу» (1:4).
В Лиге чемпионов антирекордом для «армейцев» остаётся поражение со счётом 0:6 в выездном матче группового этапа с «Марселем» в сезоне-1992/93.
Во 2-м туре ЦСКА сыграет с «Эспаньолом». Встреча состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 3 октября, начало — в 19:55 мск.
Турнирную таблицу Лиги Европы можно посмотреть на «Чемпионате».
«Краснодар» потерпел самое крупное поражение в еврокубках
- 20 сентября 2019
-
01:35
-
01:00
-
00:54
-
00:42
-
00:41
-
00:36
-
00:33
-
00:27
-
00:24
-
00:21
-
00:21
-
00:18
-
00:14
-
00:13
-
00:05
- 19 сентября 2019
-
23:58
-
23:53
-
23:53
-
23:51
-
23:50
-
23:32
-
23:28
-
23:23
-
23:12
-
23:11
-
23:09
-
23:07
-
23:03
-
23:02
-
22:43
-
22:32
-
22:31
-
22:17
-
22:14
-
21:57
Партнерский контент