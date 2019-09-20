Главный тренер «Базеля» — о разгроме «Краснодара»: мы могли забить и больше

Главный тренер «Базеля» Марсель Коллер прокомментировал результат матча 1-го тура группового турнира Лиги Европы с «Краснодаром». Встреча прошла в Швейцарии и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

«Краснодар» погнался за нами — нам повезло, что они не сумели забить, хотя моментов было у них предостаточно. У «Краснодара» очень индивидуально сильные футболисты, но мы подготовились к сопернику. 5:0, конечно, крупный счёт, но у нас тоже были ошибки, и «Краснодар» мог нас наказать. Мы могли забить и больше, но надо быть довольными этим результатом.

Мы знали, как сильна левая нога у Сулейманова, и сумели подготовиться к его стилю игры. Нам удалась схема, по которой один нападающий был впереди, а игроки средней линии вторым темпом должны были его поддерживать.

Мы показали наработанное как в атаке, так и в обороне, также нам удались концовки таймов. Теперь мне предстоит проанализировать как играют «Хетафе» и «Трабзонспор». Но пока в приоритете — чемпионат Швейцарии», — приводит слова Коллера ТАСС.