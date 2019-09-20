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Сулейманов — о матче с «Базелем»: лучше проиграть один раз 0:5, чем пять раз 0:1

Сулейманов — о матче с «Базелем»: лучше проиграть один раз 0:5, чем пять раз 0:1
Футбол / Лига Европы 0

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал поражение в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы с «Базелем». Встреча прошла в Швейцарии и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

«Нет никакого понимания, что произошло. С самого начала хотели выиграть. Хотелось бы попросить прощения у наших болельщиков, потому что мы не должны были так играть. «Базель» не показал чего-то особенного. Это наши ошибки, мы за них поплатились. Нельзя так ошибаться на таком уровне. Лучше проиграть один раз 0:5, чем пять раз 0:1», — приводит слова Сулейманова «Матч ТВ».

Во 2-м туре группового этапа Лиги Европы «Краснодар» на своём поле встретится с «Хетафе». Матч состоится 3 октября, начало — в 22:00 мск.

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