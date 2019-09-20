Сулейманов — о матче с «Базелем»: лучше проиграть один раз 0:5, чем пять раз 0:1
Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал поражение в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы с «Базелем». Встреча прошла в Швейцарии и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.
«Нет никакого понимания, что произошло. С самого начала хотели выиграть. Хотелось бы попросить прощения у наших болельщиков, потому что мы не должны были так играть. «Базель» не показал чего-то особенного. Это наши ошибки, мы за них поплатились. Нельзя так ошибаться на таком уровне. Лучше проиграть один раз 0:5, чем пять раз 0:1», — приводит слова Сулейманова «Матч ТВ».
Во 2-м туре группового этапа Лиги Европы «Краснодар» на своём поле встретится с «Хетафе». Матч состоится 3 октября, начало — в 22:00 мск.
Ужас без конца. «Краснодар», ЦСКА — вам не стыдно?
Эмоции улягутся, но позорные цифры из истории не стереть.
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