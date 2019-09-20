Автор хет-трика в ворота ЦСКА претендует на приз игроку недели в Лиге Европы

УЕФА на своём официальном сайте огласил имена претендентов на звание лучшего футболиста игровой недели в Лиге Европы.

В список для голосования попали следующие игроки: полузащитник «Арсенала» Букайо Сака, нападающий «Лудогорца» Клаудиу Кешерю, полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло и хавбек «Базеля» Кевин Буа.

В матче с «Айнтрахтом» (3:0) на счету Сака гол и две результативные передачи. Во встрече с ЦСКА (5:1) Кешерю оформил хет-трик. Гол и две передачи Дзаньоло позволили «Роме» обыграть «Истанбул Башакшехир» (4:0). Буа принял участие в разгроме «Краснодара» (5:0), в его активе два гола.

С положением команд в группах Лиги Европы после 1-го тура можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание доступно по ссылке.