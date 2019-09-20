Чорлука: здорово выступать в Лиге чемпионов, но РПЛ для нас сейчас самое важное

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука поделился ожиданиями от матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом».

«Думаю, что чемпионат России для нас сейчас самое важное. Конечно, здорово выступать в Лиге чемпионов, но если ты хочешь быть там и в следующем сезоне, то надо настраиваться на «Оренбург» и на все остальные команды. Это очень неудобный соперник, и мы знаем, что нам будет тяжело. Особенно на выезде», — приводят слова Чорлуки «Известия».

Матч «Оренбург» — «Локомотив» состоится 22 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Газовик» и начнётся в 11:30 мск.

«Локомотив», набрав 17 очков, занимает пятое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Оренбург» (8) — на 13-м месте.