«Ростов» — теннисисту Медведеву: не спешите переобуваться!
«Ростов» в своём официальном «твиттере» обратился к российскому теннисисту Даниилу Медведеву после интервью, в котором он рассказал о своих футбольных предпочтениях.
«Не спешите переобуваться! Приглашаем вас с отцом на «Ростов Арену». Мы уже готовим матч и стадион под стиль вашего любимого вида спорта. И не забудьте ракетку, она пригодится», — говорится в сообщении ростовчан.
Ранее Медведев заявил, что, как и отец, поддерживал «Ростов», однако недавно побывал на мероприятии «Зенита» и «в какой-то мере переобулся».
Медведев является финалистом Открытого чемпионата США 2019 года и победителем пяти турниров ATP. Также Даниил – один из двух российских теннисистов в ХХI веке, дошедший до финала турнира «Большого шлема» в одиночном разряде.
Даниил Медведев: болел за «Ростов», но был на мероприятии «Зенита». «Переобулся»
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