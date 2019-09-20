«Ростов» — теннисисту Медведеву: не спешите переобуваться!

«Ростов» в своём официальном «твиттере» обратился к российскому теннисисту Даниилу Медведеву после интервью, в котором он рассказал о своих футбольных предпочтениях.



«Не спешите переобуваться! Приглашаем вас с отцом на «Ростов Арену». Мы уже готовим матч и стадион под стиль вашего любимого вида спорта. И не забудьте ракетку, она пригодится», — говорится в сообщении ростовчан.



Ранее Медведев заявил, что, как и отец, поддерживал «Ростов», однако недавно побывал на мероприятии «Зенита» и «в какой-то мере переобулся».

Медведев является финалистом Открытого чемпионата США 2019 года и победителем пяти турниров ATP. Также Даниил – один из двух российских теннисистов в ХХI веке, дошедший до финала турнира «Большого шлема» в одиночном разряде.