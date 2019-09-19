Даниил Медведев: болел за «Ростов», но был на мероприятии «Зенита». «Переобулся»

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о предпочтениях в футболе.



«За кого болею в России? Мой папа болеет за «Ростов». Я тоже до недавней поры поддерживал команду, как мог. Правда, в Европе очень тяжело с просмотром матчей нашего чемпионата. Но я побывал на мероприятии «Зенита». Мне вручили майку с номером «33». Было очень круто познакомиться с Кержаковым и Аршавиным. Так что я в какой-то мере «переобулся». Теперь я понимаю знаменитостей, которые фотографируются с майками разных команд», — приводятся слова Медведева на сайте телеканала «Матч».



Медведев является финалистом Открытого чемпионата США 2019 года и победителем пяти турниров ATP. Также Даниил – один из двух российских теннисистов в ХХI веке, дошедший до финала турнира «Большого шлема» в одиночном разряде.

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