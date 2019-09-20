Фанаты «Црвены Звезды» привезли на матч с «Баварией» флаг ДНР
Болельщики «Црвены Звезды» привезли на матч с «Баварией» в Мюнхене флаг самопровозглашённой Донецкой народной республики и развернули его рядом со стадионом, сообщается в сообществе Troublemakers & Ultras Action в «Фейсбуке».
Фанаты белградской команды ранее уже вывешивали символику ДНР. В 2014 году это произошло на домашнем стадионе «Спартака» «Открытие Арена» в Москве.
Фанаты «Црвены Звезды» привезли на матч с «Баварией» флаг ДНР
Фото: Troublemakers
Напомним, матч «Баварии» с «Црвеной Звездой» прошёл на стадионе «Альянц-Арена» 18 сентября и завершилась победой хозяев со счётом 3:0. В составе мюнхенцев голами отметились Кингсли Коман, Роберт Левандовски и Томас Мюллер.
Мюнхенская «Бавария» набрала 3 очка и возглавила турнирную таблицу группы B, «Црвена Звезда» (0) — на последнем, четвёртом месте.
«Бавария» установила рекорд ЛЧ, продлив победную серию в стартовых матчах
- 20 сентября 2019
-
13:41
-
13:23
-
13:12
-
13:06
-
12:48
-
12:46
-
12:25
-
12:04
-
12:03
-
11:44
-
11:30
-
11:21
-
11:03
-
11:01
-
10:54
-
10:40
-
10:22
-
10:09
-
10:02
-
09:48
-
09:45
-
09:27
-
09:26
-
09:21
-
09:11
-
08:50
-
08:18
-
07:33
-
07:17
-
06:59
-
06:49
-
06:09
-
05:45
-
05:33
-
05:19
Партнерский контент