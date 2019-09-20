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Фанаты «Црвены Звезды» привезли на матч с «Баварией» флаг ДНР

Фанаты «Црвены Звезды» привезли на матч с «Баварией» флаг ДНР
Футбол / Лига чемпионов 0

Болельщики «Црвены Звезды» привезли на матч с «Баварией» в Мюнхене флаг самопровозглашённой Донецкой народной республики и развернули его рядом со стадионом, сообщается в сообществе Troublemakers & Ultras Action в «Фейсбуке».

Фанаты белградской команды ранее уже вывешивали символику ДНР. В 2014 году это произошло на домашнем стадионе «Спартака» «Открытие Арена» в Москве.

Фанаты «Црвены Звезды» привезли на матч с «Баварией» флаг ДНР
Фанаты «Црвены Звезды» привезли на матч с «Баварией» флаг ДНР
Фото: Troublemakers

Напомним, матч «Баварии» с «Црвеной Звездой» прошёл на стадионе «Альянц-Арена» 18 сентября и завершилась победой хозяев со счётом 3:0. В составе мюнхенцев голами отметились Кингсли Коман, Роберт Левандовски и Томас Мюллер.

Мюнхенская «Бавария» набрала 3 очка и возглавила турнирную таблицу группы B, «Црвена Звезда» (0) — на последнем, четвёртом месте.

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