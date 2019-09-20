Экс-промоутер ночного клуба: Ерёменко мог всю ночь напролёт сидеть с тётями

Андреас Лобжанидзе, являвшийся совладельцем и генеральным промоутером московского ночного клуба «Рай», рассказал об образе жизни некоторых футболистов, выступавших в России.
«Были футболисты, которые не просто бухали, но и злоупотребляли. Но мы об этом никому не сообщали. Про Ерёменко, которого поймали на кокаине, пол-Москвы знало. Рассказывали, как он мог всю ночь напролёт в будние дни сидеть до утра с тётями, а потом ехать на тренировку. Да, он сейчас вернулся в строй, но по факту два хороших года потерял. Много ли оставляли футболисты? Конечно. Много. В среднем $ 2000-3000 за ночь.
Футболистов в ночные клубы пустят в любом состоянии. Лишь бы платили за столы. Здесь в ночных клубах к футболистам относятся так же, как к тётям, которые их окружают: «Добро пожаловать! Мы поможем вам облегчить ваши кредитные карты», — приводятся слова Лобжанидзе на сайте телеканала «Матч».
- 20 сентября 2019
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