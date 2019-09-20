Полузащитник «Барселоны» Фати получил паспорт Испании
Нападающий «Барселоны» Ансумане Фати получил испанский паспорт, сообщает AS. 16-летний уроженец Гвинеи-Биссуа попал в расширенный список юниорской сборной Испании (игроки не старше 17 лет) для выступления в чемпионате мира в Бразилии.
Ранее в СМИ сообщалось, что «Барселона» договорилась о продлении контракта с Фати. Новое соглашение будет рассчитано на пять лет. Форвард получит подписной бонус в размере € 700 тыс.
16-летний Фати стал первым футболистом, родившимся в XXI веке, который сыграл за основную команду сине-гранатовых. В нынешнем сезоне он принял участие в трёх матчах испанского национального чемпионата (два — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу.
«Барселона» согласовала с 16-летним Фати новый контракт на пять лет
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