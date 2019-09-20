«Барселона» хочет продать Видаля и Ракитича в январе
«Барселона» намерена продать нескольких футболистов в зимнее трансферное окно, сообщает Marca.
По информации издания, главными претендентами на уход из каталонского клуба являются полузащитники Артуро Видаль и Иван Ракитич. Также сине-гранатовые хотят расстаться с защитником Самуэлем Юмтити, о чём сообщалось ранее. Причиной для подобных планов «Барселоны» стала перегруженность состава и зарплатной ведомости.
После четырёх туров «Барселона», набрав 7 очков, занимает пятое место в турнирной таблице испанской Примеры, на 3 очка отставая от лидера соревнования в лице «Севильи». В следующем туре сине-гранатовым предстоит в гостях сыграть с «Гранадой». Матч состоится на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде завтра, 21 сентября, и начнётся в 22:00 мск.
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