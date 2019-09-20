Моуринью: сейчас не хочу возвращаться в «Реал»

Португальский специалист Жозе Моуринью поделился мнением о возможности вернуться в мадридский «Реал», который он возглавлял с 2010 по 2013 год. Сейчас «сливочных» возглавляет Зинедин Зидан.

«Для меня было честью работать в «Реале». Зидан — это не просто очередной тренер в истории Мадрида. Хочу, чтобы ситуация вокруг него успокоилась.

В настоящее время я не хотел бы возвращаться в «Реал», потому что там уже есть тренер. Вернусь к работе тогда, когда это произойдёт.

Я работаю на телевидении один раз в месяц. Получаю удовольствие и учусь», — приводит слова 56-летнего португальца Cuatro.

Последним местом работы Моуринью был «Манчестер Юнайтед». В середине декабря 2018 года специалиста уволили из-за неудовлетворительных результатов команды.