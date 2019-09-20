Моуринью: сейчас не хочу возвращаться в «Реал»
Португальский специалист Жозе Моуринью поделился мнением о возможности вернуться в мадридский «Реал», который он возглавлял с 2010 по 2013 год. Сейчас «сливочных» возглавляет Зинедин Зидан.
«Для меня было честью работать в «Реале». Зидан — это не просто очередной тренер в истории Мадрида. Хочу, чтобы ситуация вокруг него успокоилась.
В настоящее время я не хотел бы возвращаться в «Реал», потому что там уже есть тренер. Вернусь к работе тогда, когда это произойдёт.
Я работаю на телевидении один раз в месяц. Получаю удовольствие и учусь», — приводит слова 56-летнего португальца Cuatro.
Последним местом работы Моуринью был «Манчестер Юнайтед». В середине декабря 2018 года специалиста уволили из-за неудовлетворительных результатов команды.
Перес недоволен тем, что Зидан дал игрокам «Реала» отдых после разгрома от «ПСЖ»
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