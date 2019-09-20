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Перес недоволен тем, что Зидан дал игрокам «Реала» отдых после разгрома от «ПСЖ»

Перес недоволен тем, что Зидан дал игрокам «Реала» отдых после разгрома от «ПСЖ»
Футбол / Лига чемпионов 0

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес остался недоволен действиями главного тренера команды Зинедина Зидана после матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен», в котором «сливочные» потерпели разгром со счётом 0:3.

Как сообщает Mundo Deportivo, после игры в Париже французский специалист предоставил своим подопечным выходной и накануне, в 19 сентября, не стал проводить тренировку. Данное решение вызвало серьёзное недовольство у Переса и других членов руководства «Королевского клуба». По мнению боссов «Реала», футболисты, допустившие позорный результат, получили незаслуженную награду.

Ранее сообщалось, что «Реалу» в случае увольнения Зидана придётся заплатить € 80 млн.

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