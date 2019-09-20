«Ливерпуль» готов сделать Мане своим самым высокооплачиваемым игроком

«Ливерпуль» намерен продлить контракт с вингером Садио Мане, сообщает Marca со ссылкой на английские СМИ.

Красные уже готовят 27-летнему игроку предложение о подписании нового соглашения, по которому тот может стать самым высокооплачиваемым игроком команды. Мерсисайдский клуб намерен увеличить зарплату сенегальцу со € 170 тыс. в неделю (почти € 9 млн в год) до € 250 тыс. в неделю (€ 13 млн в год).

На сегодняшний день самым высокооплачиваемым игроком «Ливерпуля» является Мохамед Салах. Египтянин зарабатывает почти € 12 млн в год. Больше Мане в команде также получают Вирджил ван Дейк и Роберто Фирмино — по € 10,5 млн.

После пяти туров «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 15 очков.