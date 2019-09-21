Кикнадзе: надеюсь, что Ал. Миранчук сможет сыграть в следующем матче ЛЧ

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал результаты матча группового этапа Лиги чемпионов с «Байером» (2:1).
«Было тяжело, но, на мой взгляд, сумели свести к минимуму ошибки, связанные с нервами. При этом ошибки всё-таки были. Теряли мячи там, где не нужно было этого делать. Но на общем фоне в столь ответственной игре такое бывает, это нормально.
Чисто математически ничья в матче «Ювентус» – «Атлетико» — это плюс для нас. А что касается игры, то испанцам теперь необходимо играть только на победу. Но и это тоже может быть хорошо. Матч покажет, что нам сейчас гадать? Впереди у нас чемпионат, сейчас думаем только об этом.
Лига чемпионов — это одна из самых важных возможностей показать наших игроков в Европе. Миранчуки очень готовились к этому турниру. Хотели показать себя. Тем более что в сборной пока не удается полностью раскрыть свой потенциал. Но, увы, так сложилось. Лёшу мы уже скоро ждём на поле, и я очень надеюсь, что в следующем матче Лиги чемпионов он сможет сыграть. Хотя всё будет целиком и полностью зависеть от состояния спортсменов. Как всё будет с Антоном, посмотрим. Знаете, говорят, что у победителя раны заживают быстрее», — приводят слова Кикнадзе «Известия».
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