Гвардиола: уверен, что Артета сменит меня на посту наставника «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о своём помощнике Микеле Артете.

«Уверен, что он сменит меня на посту главного тренера «Манчестер Сити». Он будет иметь успех. Рано или поздно Артета станет главным тренером.

Сейчас он достаточно молод, но у него уже есть опыт работы с известными игроками и большими клубами. У Артеты есть особый талант анализировать происходящее и находить решения. Мы много говорим о том, во что он верит и как он себя чувствует», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Артета входит в штаб «горожан» с 2016 года. Будучи футболистом, испанец выступал за «ПСЖ», «Рейнджерс», «Реал Сосьедад», «Эвертон», «Арсенал» и другие команды.