Г. Иванов: «Спартак» взял очень хороших футболистов, просто им нужно сыграться

Руководитель екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о выступлении «Спартака» в нынешнем сезоне.

«Спартак»? Ему нужно ещё немного подождать, набраться терпения. Про «Спартак» после каждой игры говорят: этих снять, тех убрать… Но на самом деле нужно просто потерпеть. У них фактически новая команда. Если болельщики и руководство сейчас не дадут времени на образование коллектива, ничего хорошего это не принесёт. «Спартак» взял очень хороших футболистов летом, просто им нужно сыграться», — приводят слова Иванова «Известия».

В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» проиграл «Уфе» со счётом 0:1. Красно-белые, набрав 14 очков, занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата.