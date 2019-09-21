Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ньюкасл Юнайтед» — «Брайтон». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Источник: ведущие игроки «Реала» сомневаются в Зидане

Источник: ведущие игроки «Реала» сомневаются в Зидане
Футбол / Испания 0

В «Реале» растёт недовольство работой главного тренера команды Зинедина Зидана.

Как сообщает ESPN US, руководство «сливочных» разочаровано выступлением команды на старте сезона. В «Королевском клубе» считают, что после летнего трансферного окна с рекордными тратами состав команды стал намного сильнее, тогда как игра оставляет желать лучшего.

Недовольны действиями Зидана и ведущие игроки «Реала». Они считают, что французский специалист уже не тот, что приводил клуб к трём подряд победам в Лиге чемпионов. В то же время футболисты опасаются, что в случае увольнения нынешнего наставника на его место может быть назначен Жозе Моуринью, который работал на «Сантьяго Бернабеу» в период с 2010 по 2013 год.

«Реал» рассматривает трёх кандидатов на замену Зидану
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент