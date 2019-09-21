Источник: ведущие игроки «Реала» сомневаются в Зидане
В «Реале» растёт недовольство работой главного тренера команды Зинедина Зидана.
Как сообщает ESPN US, руководство «сливочных» разочаровано выступлением команды на старте сезона. В «Королевском клубе» считают, что после летнего трансферного окна с рекордными тратами состав команды стал намного сильнее, тогда как игра оставляет желать лучшего.
Недовольны действиями Зидана и ведущие игроки «Реала». Они считают, что французский специалист уже не тот, что приводил клуб к трём подряд победам в Лиге чемпионов. В то же время футболисты опасаются, что в случае увольнения нынешнего наставника на его место может быть назначен Жозе Моуринью, который работал на «Сантьяго Бернабеу» в период с 2010 по 2013 год.
«Реал» рассматривает трёх кандидатов на замену Зидану
- 21 сентября 2019
-
14:08
-
14:07
-
13:48
-
13:40
-
13:25
-
13:25
-
13:12
-
12:54
-
12:47
-
12:44
-
12:25
-
12:20
-
11:59
-
11:46
-
11:43
-
11:26
-
11:15
-
11:08
-
11:00
-
10:57
-
10:40
-
10:39
-
10:24
-
10:19
-
09:58
-
09:53
-
09:41
-
09:36
-
09:28
-
09:21
-
09:03
-
08:00
-
07:35
-
06:53
-
06:21
Партнерский контент