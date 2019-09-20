«Реал» рассматривает трёх кандидатов на замену Зидану

Руководство «Реала» рассматривает трёх кандидатов на должность главного тренера команды в случае возможного увольнения Зинедина Зидана, сообщает Marca.

Согласно информации источника, в сферу интересов «Королевского клуба» в качестве потенциальных преемников французского специалиста входят Жозе Моуринью, Массимилиано Аллегри и Рауля Гонсалеса, который возглавляет вторую команду «сливочных». При этом приоритетным кандидатом на замену нынешнему главному тренеру рассматривается португалец, работавший на «Сантьяго Бернабеу» в период с 2010 по 2013 год.

После четырёх туров «Реал» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе команды 8 очков. Отставание от лидирующей «Севильи» составляет всего 2 очка.