Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Саутгемптон» — «Борнмут». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Реал» рассматривает трёх кандидатов на замену Зидану

«Реал» рассматривает трёх кандидатов на замену Зидану
Футбол / Испания 0

Руководство «Реала» рассматривает трёх кандидатов на должность главного тренера команды в случае возможного увольнения Зинедина Зидана, сообщает Marca.

Согласно информации источника, в сферу интересов «Королевского клуба» в качестве потенциальных преемников французского специалиста входят Жозе Моуринью, Массимилиано Аллегри и Рауля Гонсалеса, который возглавляет вторую команду «сливочных». При этом приоритетным кандидатом на замену нынешнему главному тренеру рассматривается португалец, работавший на «Сантьяго Бернабеу» в период с 2010 по 2013 год.

После четырёх туров «Реал» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе команды 8 очков. Отставание от лидирующей «Севильи» составляет всего 2 очка.

Перес недоволен тем, что Зидан дал игрокам «Реала» отдых после разгрома от «ПСЖ»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент