«Реал» рассматривает трёх кандидатов на замену Зидану
Руководство «Реала» рассматривает трёх кандидатов на должность главного тренера команды в случае возможного увольнения Зинедина Зидана, сообщает Marca.
Согласно информации источника, в сферу интересов «Королевского клуба» в качестве потенциальных преемников французского специалиста входят Жозе Моуринью, Массимилиано Аллегри и Рауля Гонсалеса, который возглавляет вторую команду «сливочных». При этом приоритетным кандидатом на замену нынешнему главному тренеру рассматривается португалец, работавший на «Сантьяго Бернабеу» в период с 2010 по 2013 год.
После четырёх туров «Реал» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе команды 8 очков. Отставание от лидирующей «Севильи» составляет всего 2 очка.
Перес недоволен тем, что Зидан дал игрокам «Реала» отдых после разгрома от «ПСЖ»
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