«Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче молодёжного первенства России

В матче 10-го тура молодёжного первенства России «Оренбург» принимал московский «Локомотив». Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.



На 17-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Оренбурга», который успешно реализовал защитник «Локомотива» Даниил Черняков. На 73-й минуте преимущество московской команды в счёте укрепил нападающий Максим Турищев. Через 3 минуты прямую красную карточку получил полузащитник «Локомотива» Максим Мухин, после чего гости остались в меньшинстве. На 86-й минуте гол с пенальти забил хавбек «Оренбурга» Евгений Болотов.



«Локомотив» набрал 20 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Оренбург» (4) — на предпоследнем, 15-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московское «Динамо».