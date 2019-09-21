«Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче молодёжного первенства России

В матче 10-го тура молодёжного первенства России «Оренбург» принимал московский «Локомотив». Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
На 17-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Оренбурга», который успешно реализовал защитник «Локомотива» Даниил Черняков. На 73-й минуте преимущество московской команды в счёте укрепил нападающий Максим Турищев. Через 3 минуты прямую красную карточку получил полузащитник «Локомотива» Максим Мухин, после чего гости остались в меньшинстве. На 86-й минуте гол с пенальти забил хавбек «Оренбурга» Евгений Болотов.
«Локомотив» набрал 20 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Оренбург» (4) — на предпоследнем, 15-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московское «Динамо».
- 21 сентября 2019
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