Рикарду сравнял счёт ударом с близкого расстояния в матче «Лестер» — «Тоттенхэм»

В матче шестого тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур», который проходит в Лестере, хозяева сравняли счёт. На 69-й минуте Рикарду после прострела с фланга замкнул передачу с близкого расстояния. Мяч, угодив в Дэнни Роуза, влетел в ворота «шпор».

Видео доступно на «Чемпионате».

Гости вышли вперёд в середине первого тайма. На 29-й минуте форвард лондонцев Кейн открыл счёт. Нападающий ворвался в штрафную, после контакта с одним из защитников соперника начал падать, но сумел в падении пробить по воротам, отправив мяч в цель.

Ранее «Лестер» поразил ворота «Тоттенхэма», но гол, забитый хозяевами на 15-й минуте, был отменён после просмотра видеоповтора. Сразу два игрока «Лестера» находились в офсайде.

Шестой тур АПЛ стартовал вчера матчем «Саутгемптон» — «Борнмут». Гости одержали победу со счётом 3:1. «Тоттенхэм» перед шестым туром набрал 8 очков. В случае победы лондонцы наберут 11 баллов и выйдут на вторую строчку в турнирной таблице.