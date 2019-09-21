Мэддисон за четыре минуты до конца вывел «Лестер» вперёд в матче с «Тоттенхэмом»

В матче шестого тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур», который проходит в Лестере, хозяева вышли вперёд. На 86-й минуте полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон с дальней дистанции пробил в нижний угол ворот. Голкипер «шпор» Пауло Гассанига команду не выручил.

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Гости вышли вперёд в середине первого тайма. На 29-й минуте форвард лондонцев Кейн открыл счёт. Нападающий ворвался в штрафную, после контакта с одним из защитников соперника начал падать, но сумел в падении пробить по воротам, отправив мяч в цель.

На 69-й минуте Рикардо после прострела с фланга замкнул передачу с близкого расстояния. Мяч, угодив в Дэнни Роуза, влетел в ворота «шпор».

Шестой тур АПЛ стартовал вчера, 20 сентября, матчем «Саутгемптон» — «Борнмут». Гости одержали победу со счётом 3:1. «Тоттенхэм» перед шестым туром набрал 8 очков. В случае победы лондонцы наберут 11 баллов и выйдут на вторую строчку в турнирной таблице.