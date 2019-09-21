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«Ювентус» намерен бесплатно заполучить Мёнье следующим летом

«Ювентус» намерен бесплатно заполучить Мёнье следующим летом
Футбол / Италия 0

Туринский «Ювентус» нацелился на очередное бесплатное усиление своего состава, сообщает Calciomercato.com.

По информации издания, новой целью бьянконери стал защитник «Пари Сен-Жермен» Тома Мёнье. Следующим летом у 28-летнего бельгийского футболиста истекает контракт с парижанами, и в начиная с января он получит право вести переговоры и подписывать предварительные соглашения с другими клубами.

Минувшим летом «Ювентус» бесплатно усилился полузащитниками Адриеном Рабьо и Аароном Рэмси, ранее выступавшими за «ПСЖ» и «Арсенал» соответственно.

Мёнье начинал карьеру на родине, а с 2016 года защищает цвета «ПСЖ». Ранее сообщалось, что в его услугах заинтересован «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Эвертон».

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