Созин: говорят, у ЦСКА играла молодёжь. А у «Лудогорца» были трёхногие монстры?

Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением о поражении московского ЦСКА в выездном матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем» (1:5).
«После таких поражений ЦСКА и «Краснодара» я не спал всю ночь. Вчера ни у одного человека не было понимания, что случилось. Но уже есть общие фразы: это позор, это имидж российского футбола, а кто-то говорит, что у ЦСКА была слишком молодая команда. Это всё ни о чём. Мы из болгар сделали каких-то бразильцев. А болгарская пресса, кстати, не зря радовалась результатам жеребьёвки и тому, что им достался ЦСКА. Всё стало на свои места — я такого слабого ЦСКА не видел кучу лет!
У ЦСКА играли молодые игроки. Допустим. А у болгар что, были трёхногие и трёхметровые монстры?! Они такие же футболисты, у них нет больших денег, вот они играют и зарабатывают. У ЦСКА нет денег, а откуда они у болгар? Только вот «Лудогорец» просто разносит ЦСКА, без всяких денег и игроков, забивая пять!
Не надо кивать на то, что нет денег и игроков. Если в молодёжной команде нет сильных игроков, которые могут помочь, то грош цена такому клубу. Зато у ЦСКА есть чемпионат России, матч с «Краснодаром», поэтому Чалов и Ахметов отдыхают. А на матчи Кубка России, наверное, вообще девять человек выйдут, чтобы все остальные отдохнули», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 21 сентября 2019
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