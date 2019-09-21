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«Бавария» разгромила «Кёльн» в матче чемпионата Германии

«Бавария» разгромила «Кёльн» в матче чемпионата Германии
Футбол / Германия 0

В матче 5-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимала «Кёльн». Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Первый мяч забил нападающий «Баварии» Роберт Левандовски на 3-й минуте. В начале второго тайма Левандовски оформил дубль. На 62-й минуте полузащитник Филиппе Коутиньо довёл счёт до разгромного, реализовав пенальти. Автором четвёртого гола стал хавбек мюнхенцев Иван Перишич.

Беспроигрышная серия «Баварии» в чемпионате Германии в нынешнем сезоне достигла пяти матчей. Ранее подопечные Нико Ковача одержали две победы и дважды сыграли вничью.

Результаты других встреч 5-го тура Бундеслиги

«Байер» — «Унион» — 2:0
«Герта» — «Падерборн 07» — 2:1
«Фрайбург» — «Аугсбург» — 1:1

Германия - Бундеслига. 5-й тур
21 сентября 2019, суббота. 16:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
4 : 0
Кёльн
Кёльн
1:0 Левандовски – 3'   2:0 Левандовски – 48'   3:0 Коутиньо – 62' (пен)   4:0 Перишич – 73'
Удаления: нет / Эхизибуэ – 59'
Германия - Бундеслига. 5-й тур
21 сентября 2019, суббота. 16:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
2 : 0
Унион
Берлин
1:0 Фолланд – 20'   2:0 Аларио – 25'
Удаления: нет / Полтер – 66'
Германия - Бундеслига. 5-й тур
21 сентября 2019, суббота. 16:30 МСК
Герта
Берлин
Окончен
2 : 1
Падерборн 07
Падерборн
1:0 Дилросун – 10'   2:0 Вольф – 52'   2:1 Цолински – 54'
Германия - Бундеслига. 5-й тур
21 сентября 2019, суббота. 16:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
Окончен
1 : 1
Аугсбург
Аугсбург
1:0 Хёлер – 23'   1:1 Нидерлехнер – 39'
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