«Эвертон» на своём поле проиграл «Шеффилду», «Бёрнли» победил «Норвич»

В 6-м туре английской Премьер-лиги «Эвертон» принимал «Шеффилд Юнайтед». Матч состоялся на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле и завершился со счётом 0:2.



Счёт был открыт под занавес первого тайма, на 40-й минуте, — в свои ворота забил защитник хозяев Йерри Мина. В концовке матча, на 79-й минуте, гости удвоили преимущество усилиями нападающего Ли Муссе.



С турнирной таблицей английской Премьер-лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».

В параллельном матче «Бёрнли» принимал «Норвич Сити». Встреча прошла на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли и завершилась со счётом 2:0.



Судьба противостояния была решена ещё в начале матча. Хозяевам удалось добиться преимущества в два мяча уже к 14-й минуте. Оба гола на свой счёт записал нападающий Крис Вуд.