«Эвертон» на своём поле проиграл «Шеффилду», «Бёрнли» победил «Норвич»
В 6-м туре английской Премьер-лиги «Эвертон» принимал «Шеффилд Юнайтед». Матч состоялся на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле и завершился со счётом 0:2.
Счёт был открыт под занавес первого тайма, на 40-й минуте, — в свои ворота забил защитник хозяев Йерри Мина. В концовке матча, на 79-й минуте, гости удвоили преимущество усилиями нападающего Ли Муссе.
С турнирной таблицей английской Премьер-лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».
Англия - Премьер-лига. 6-й тур
21 сентября 2019, суббота. 17:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
0 : 2
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
0:1 Мина – 40' (автогол) 0:2 Муссе – 79'
В параллельном матче «Бёрнли» принимал «Норвич Сити». Встреча прошла на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли и завершилась со счётом 2:0.
Судьба противостояния была решена ещё в начале матча. Хозяевам удалось добиться преимущества в два мяча уже к 14-й минуте. Оба гола на свой счёт записал нападающий Крис Вуд.
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