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«Сделано в Ленинграде». Перформанс фанатов «Зенита» перед матчем с «Рубином»

«Сделано в Ленинграде». Перформанс фанатов «Зенита» перед матчем с «Рубином»
Футбол / РПЛ 0

Болельщики «Зенита» организовали красочный перформанс перед началом матча 10-го тура с казанским «Рубином».

Поклонники сине-бело-голубых вывесили огромный баннер, посвящённый дню рождения фанатского движения клуба и сопроводили его слоганом «Сделано в Ленинграде».

Матч «Зенит» — «Рубин» проходит в эти минуты на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Чемпионат» проводит платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Обслуживает матч бригада арбитров во главе со Сергеем Карасёвым из Москвы. В роли его ассистентов выступают Алексей Стипиди (Краснодар) и Денис Березнов (Москва). Резервный рефери — Павел Шадыханов (Москва).

С расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».

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