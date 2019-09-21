«Сделано в Ленинграде». Перформанс фанатов «Зенита» перед матчем с «Рубином»

Болельщики «Зенита» организовали красочный перформанс перед началом матча 10-го тура с казанским «Рубином».



Поклонники сине-бело-голубых вывесили огромный баннер, посвящённый дню рождения фанатского движения клуба и сопроводили его слоганом «Сделано в Ленинграде».

Матч «Зенит» — «Рубин» проходит в эти минуты на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Чемпионат» проводит платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Обслуживает матч бригада арбитров во главе со Сергеем Карасёвым из Москвы. В роли его ассистентов выступают Алексей Стипиди (Краснодар) и Денис Березнов (Москва). Резервный рефери — Павел Шадыханов (Москва).



С расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».