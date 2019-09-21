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«Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Рубином» с помощью жестового языка

«Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Рубином» с помощью жестового языка
Футбол / РПЛ 0

«Зенит» объявил стартовый состав команды на домашний матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» с помощью русского жестового языка, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых на странице клуба в «Твиттере».

Видео можно посмотреть на странице «Зенита» в «Твиттере».

Встреча состоится сегодня, 21 сентября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Рубин».

Сине-бело-голубые, набрав 20 очков, занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, казанская команда (10) — 10-е.

Посмотреть календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 можно на «Чемпионате».

«Зенит» — «Рубин»: составы команд на матч 10-го тура РПЛ
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