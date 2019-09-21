Глушаков: не имей 100 рублей, а имей 100 комбарей
Хавбек грозненского «Ахмата» Денис Глушаков на своей странице в «Инстаграме» опубликовал пост о дружбе с защитником самарских «Крыльев Советов» Дмитрием Комбаровым.
Сегодня, 21 сентября, команды встретились в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги. Финальный свисток зафиксировал счёт 1:1.
«Годы идут, дружба остаётся. Конфликты, примирения, веселье, взаимопомощь — всё было у нас! Не хватает второго Комбарика! Скучаю, друзья! И вообще! Не имей 100 рублей, а имей 100 комбарей», — написал Глушаков.
Фото можно посмотреть на странице Дениса Глушакова в «Инстаграме».
Ранее Глушаков вместе с братьями Комбаровыми выступал за московский «Спартак». Кирилл Комбаров сейчас защищает цвета тульского «Арсенала».
Павлюченко: раньше все кричали на Глушакова, а с его уходом стало только хуже
- 21 сентября 2019
-
20:12
-
19:55
-
19:45
-
19:36
-
19:35
-
19:35
-
19:19
-
19:13
-
19:08
-
19:03
-
18:55
-
18:53
-
18:52
-
18:47
-
18:44
-
18:39
-
18:36
-
18:36
-
18:33
-
18:28
-
18:28
-
18:20
-
18:07
-
17:50
-
17:50
-
17:42
-
17:40
-
17:40
-
17:36
-
17:34
-
17:32
-
17:32
-
17:30
-
17:30
-
17:26
Партнерский контент