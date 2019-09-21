Глушаков: не имей 100 рублей, а имей 100 комбарей

Хавбек грозненского «Ахмата» Денис Глушаков на своей странице в «Инстаграме» опубликовал пост о дружбе с защитником самарских «Крыльев Советов» Дмитрием Комбаровым.

Сегодня, 21 сентября, команды встретились в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги. Финальный свисток зафиксировал счёт 1:1.

«Годы идут, дружба остаётся. Конфликты, примирения, веселье, взаимопомощь — всё было у нас! Не хватает второго Комбарика! Скучаю, друзья! И вообще! Не имей 100 рублей, а имей 100 комбарей», — написал Глушаков.

Фото можно посмотреть на странице Дениса Глушакова в «Инстаграме».

Ранее Глушаков вместе с братьями Комбаровыми выступал за московский «Спартак». Кирилл Комбаров сейчас защищает цвета тульского «Арсенала».