«Милан» — «Интер»: составы команд на миланское дерби

«Милан» и «Интер» объявили стартовые составы на матч 4-го тура итальянской Серии А, который состоится сегодня, 21 сентября, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Состав «Милана»: Джанлуиджи Доннарумма, Андреа Конти, Матео Мусаккио, Алессио Романьоли, Рикардо Родригес, Франк Кессье, Хакан Чалханоглу, Лукас Билья, Кшиштоф Пёнтек, Рафаэл Леау, Сусо.



Состав «Интера»: Самир Ханданович, Диего Годин, Стефан де Врей, Милан Шкриньяр, Данило Д’Амброзио, Николо Барелла, Марсело Брозович, Стефано Сенси, Квадво Асамоа, Лаутаро Мартинес, Ромелу Лукаку.



С турнирной таблицей Серии А можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание турнира доступно здесь.

«Милан» — «Интер». Прогноз: Конте ответит на провальный старт в Лиге чемпионов В четырёх из пяти предыдущих очных встреч в чемпионате Италии счёт открывали нерадзурри.