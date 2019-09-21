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«Милан» — «Интер»: составы команд на миланское дерби

«Милан» — «Интер»: составы команд на миланское дерби
Футбол / Италия 0

«Милан» и «Интер» объявили стартовые составы на матч 4-го тура итальянской Серии А, который состоится сегодня, 21 сентября, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Состав «Милана»: Джанлуиджи Доннарумма, Андреа Конти, Матео Мусаккио, Алессио Романьоли, Рикардо Родригес, Франк Кессье, Хакан Чалханоглу, Лукас Билья, Кшиштоф Пёнтек, Рафаэл Леау, Сусо.

Состав «Интера»: Самир Ханданович, Диего Годин, Стефан де Врей, Милан Шкриньяр, Данило Д’Амброзио, Николо Барелла, Марсело Брозович, Стефано Сенси, Квадво Асамоа, Лаутаро Мартинес, Ромелу Лукаку.

С турнирной таблицей Серии А можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание турнира доступно здесь.

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