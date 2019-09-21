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«Гранада» — «Барселона»: Месси начнёт матч на скамейке запасных

«Гранада» — «Барселона»: Месси начнёт матч на скамейке запасных
Футбол / Испания 0

«Барселона» объявила стартовый состав на матч 5-го тура испанской Примеры с «Гранадой», который пройдёт сегодня, 21 сентября, на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде и начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Капитан сине-гранатовых нападающий Лионель Месси, недавно восстановившийся после травмы, полученной ещё в начале августа, начнёт встречу на скамейке запасных.

Состав «Барселоны»: Марк-Андре тер Штеген, Нелсон Семеду, Жерар Пике, Клеман Лангле, Серхи Роберто, Френки де Йонг, Иван Ракитич, Хуниор Фирпо, Антуан Гризманн, Луис Суарес, Карлес Перес.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Гуильермо Куадра Фернандесом. В роли его ассистентов выступят Хуан Хосе Лопес Мир и Гонсало Гарсия Гонсалес. Резервный рефери — Херман Сид Камачо.

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