«Гранада» — «Барселона». Прогноз: Месси отведёт душу после кошмара в Дортмунде

21 сентября в Гранаде на стадионе «Лос-Карменес» состоится матч 5-го тура чемпионата Испании между «Гранадой» и «Барселоной». Букмекеры считают явным фаворитом гостей: поставить на победу каталонцев можно с коэффициентом 1.36.

Анализ матча «Гранада» — «Барселона» (21.09.2019)

Начало сезона выдалось для «Барселоны» крайне непростым. Лионель Месси впервые вышел на поле только в Дортмунде, а без него впереди традиционно мало что получается. Результатом стали две победы в четырёх турах чемпионата Испании, что для действующего чемпиона не так уж здорово.



Хорошо хоть «Реал» не может наладить оборону, а «Атлетико» проиграл «Реалу Сосьедад». Иначе с самого начала первенства отставание рисковало оказаться серьёзным. А так ситуация более чем рабочая: пятое место с семью очками, у «Реала» их восемь, у «матрасников» — девять, а у «Севильи» — 10.



И если результаты худо-бедно соответствуют определённой планке, то о качестве футбола такого сказать нельзя. Каталонцы по-прежнему побеждают исключительно на «Камп Ноу», причём с одинаковым счётом 5:2. Досталось завалившему старт «Бетису» и обезглавленной после мутного увольнения Марселино «Валенсии».



А вот на выезде получается гораздо хуже: 0:1 в Бильбао при крайне блёклой игре и 2:2 со скромной «Осасуной», которая создала даже чуть больше. Но если те случаи можно попытаться объяснить нехваткой мотивации или просто неудачным днём, то после произошедшего в Дортмунде возможности для оправданий иссякли.

Итоговый счёт (0:0) и набранное очко – единственные положительные итоги путешествия в Германию. Сине-гранатовые уступили по всем статьям, создали полтора момента за 90 минут и вполне могли получить разгром, если бы не выдающееся выступление Марка-Андре тер Штегена. 0:6 по явным голевым моментам и полная беспомощность в заключительные 30 минут – так «Барсу» не возили уже давно.



Подопечных Эрнесто Вальверде ждёт непростой выезд сразу после тяжёлого поединка в Лиге чемпионов. «Гранада» действительно хороша – набрала те же семь очков и наклепала в четырёх турах девять голов, а единственное поражение потерпела от лидера Примеры «Севильи» (0:1). И даже в той игре была очень близка к забитому мячу.



Вроде бы определённые предпосылки для сенсации имеются, но мы поверим в фаворита. Мотивация простая: «Барселона» может иметь чудовищные проблемы, но уязвлённое самолюбие и чувство гордости наверняка позволят показать бодрый футбол. Плюс фактор Месси, который с большой долей вероятности сыграет с первых минут.

«Гранада» много забивает, так что мы бы отталкивались от победы фаворита через верх. П2 + ТБ 3,5 мяча за 3.00, П2 + обе забьют за 2.85. Вариант попроще – «обе забьют + ТБ 2,5 мяча» за 2.19. «Барселона» в Дортмунде впервые сыграла на ноль за сезон, да и то полностью благодаря тер Штегену.

Ставки на матч «Гранада» — «Барселона»

«Барселона» может иметь чудовищные проблемы, но уязвлённое самолюбие и чувство гордости наверняка позволят показать бодрый футбол. Плюс фактор Месси, который с большой долей вероятности сыграет с первых минут. «Гранада» много забивает, так что мы бы отталкивались от победы фаворита через верх.



Ставка №1: победа «Барселоны» + ТБ 3,5 мяча за 3.00.



Ставка №2: обе забьют + ТБ 2,5 мяча за 2.19.