Чудесное спасение Шёра и другие моменты — в обзоре матча «Ньюкасл» — «Брайтон»
В матче шестого тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» сыграл вничью с «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча, проходившая на стадионе «Сент-Джеймс Парк», завершилась со счётом 0:0.
Обе команды создали немало опасных моментов, но так и не смогли распечатать ворота. Самый острый момент произошёл на 73-й минуте: защитник «Ньюкасла» Фабиан Шёр в красивом прыжке вынес мяч с линии ворот.
Видео доступно на «Чемпионате».
После этой ничьей «Ньюкасл» набрал 5 очков и поднялся на 17-ю строчку, «Брайтон» с 6 набранными баллами располагается на 15-м месте. «Ньюкасл» и «Брайтон» в нынешнем сезоне одержали лишь по одной победе.
В следующем туре «Ньюкасл» сыграет в гостях с «Лестер Сити», а «Брайтон» ждёт поездка в Лондон на матч с «Челси».
«Ньюкасл» на своём поле сыграл вничью с «Брайтоном»
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