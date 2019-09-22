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Барриос: жаль, что не всё, что залетело в ворота «Рубина», было засчитано

Барриос: жаль, что не всё, что залетело в ворота «Рубина», было засчитано
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос дал комментарий после победы со счётом 5:0 в домашнем матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином».

«Как бы ни было тяжело, мы играли дома, при своих болельщиках. После удачного старта в Лиге чемпионов было важно выиграть и сегодня. Создать себе хорошее настроение перед новой игрой.

Забивать важно в любом случае. Голы всегда нужны. Конечно, жаль, что не всё, что залетело в ворота, было засчитано. Но хорошо, что во втором тайме нам удалось усилить давление, упрочить преимущество, что придало нам уверенности в своих силах и помогло довести дело до победы», — приводит слова Барриоса пресс-служба сине-бело-голубых.

«Зенит», набрав 23 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России.

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