В возрасте 21 года ушёл из жизни болельщик «Ростова» Тахтамышев

Известный болельщик «Ростова» инвалид-колясочник Фёдор Тахтамышев умер в возрасте 21 года, сообщают «Аргументы и Факты».



21 сентября Фёдору неожиданно стало плохо, его срочно доставили в реанимацию. Врачи несколько часов боролись за его жизнь, но спасти парня не удалось.



У Тахтамышева было редкое генетическое заболевание — амиотрофия Кугельберга–Веландера. Это наследственная прогрессирующая болезнь, характеризующаяся поражением двигательных нейронов.



Тахтамышев был популярной личностью в Ростове. Он занимался вопросами доступной городской среды, встречался с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. Тахтамышев также учился на юридического факультета ЮФУ.

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