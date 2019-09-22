В возрасте 21 года ушёл из жизни болельщик «Ростова» Тахтамышев
Известный болельщик «Ростова» инвалид-колясочник Фёдор Тахтамышев умер в возрасте 21 года, сообщают «Аргументы и Факты».
21 сентября Фёдору неожиданно стало плохо, его срочно доставили в реанимацию. Врачи несколько часов боролись за его жизнь, но спасти парня не удалось.
У Тахтамышева было редкое генетическое заболевание — амиотрофия Кугельберга–Веландера. Это наследственная прогрессирующая болезнь, характеризующаяся поражением двигательных нейронов.
Тахтамышев был популярной личностью в Ростове. Он занимался вопросами доступной городской среды, встречался с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. Тахтамышев также учился на юридического факультета ЮФУ.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» fedorrsm.
Григорян: если бы «Ростов» играл чуть быстрее, подумал бы, что это «Ливерпуль»
- 22 сентября 2019
-
02:06
-
01:53
-
01:37
-
01:25
-
01:16
-
00:55
-
00:46
-
00:44
-
00:25
-
00:25
-
00:11
-
00:00
- 21 сентября 2019
-
23:54
-
23:43
-
23:42
-
23:28
-
23:09
-
23:06
-
22:50
-
22:50
-
22:45
-
22:24
-
22:11
-
22:06
-
22:01
-
21:58
-
21:44
-
21:32
-
21:31
-
21:27
-
21:25
-
21:23
-
21:19
-
21:00
-
20:58
Партнерский контент