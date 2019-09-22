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В возрасте 21 года ушёл из жизни болельщик «Ростова» Тахтамышев

В возрасте 21 года ушёл из жизни болельщик «Ростова» Тахтамышев
Футбол / РПЛ 0

Известный болельщик «Ростова» инвалид-колясочник Фёдор Тахтамышев умер в возрасте 21 года, сообщают «Аргументы и Факты».

21 сентября Фёдору неожиданно стало плохо, его срочно доставили в реанимацию. Врачи несколько часов боролись за его жизнь, но спасти парня не удалось.

У Тахтамышева было редкое генетическое заболевание — амиотрофия Кугельберга–Веландера. Это наследственная прогрессирующая болезнь, характеризующаяся поражением двигательных нейронов.

Тахтамышев был популярной личностью в Ростове. Он занимался вопросами доступной городской среды, встречался с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. Тахтамышев также учился на юридического факультета ЮФУ.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» fedorrsm.

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