Конте: в дерби всегда трудно предсказать итог

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал результат матча 4-го тура Серии А с «Миланом» (2:0).



«Давайте начнём с того, что в дерби всегда трудно предсказать итог. Особенно если нужно сделать комментарий по встрече таких престижных команд, как «Интер» и «Милан».



Ребята хорошо работали в каждом аспекте. Мы проводили матч после неудачного выступления в Лиге чемпионов, это нас разозлило и заставило играть жёстче. Мы заслуженно получили эту победу, я рад за наших поклонников. Дерби есть дерби.



Лукаку может дать нашей команде даже больше. Я уже сказал ему об этом. Парню 26 лет, он попал сюда благодаря своему таланту и природным данным. Если правильно с ним работать, он станет крайне важен для клуба. Лаутаро Мартинесу вообще всего 22 года, так что нам нужно помогать этим игрокам расти и прогрессировать.



Это часть моей работы, и очень важно, чтобы футболисты были заинтересованы работать вместе со мной над своим движением вперед. И они все готовы к этому.



Мне нравится, как начался наш сезон в Серии А. В Лиге чемпионов – нет, но я верю, что эти неудачи помогут нам выйти на новый уровень. Мы тяжело работали на протяжении последней пары месяцев. Естественно, были трудности, поскольку некоторые игроки очень поздно присоединились к нам или поздно уехали. Но у нас есть чёткое понимание, как вести свою игру. У нас есть свой рисунок игры.



Как я люблю говорить, у командира могут быть свои планы, но ему нужно, чтобы солдаты шли и выполняли приказы. Так что я очень доволен руководить столь хорошо дисциплинированными игроками», – приводит слова Конте DAZN.

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