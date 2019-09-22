Джампаоло: начали нерешительно, потом успокоились

Главный тренер «Милана» Марко Джампаоло прокомментировал итоги матча 4-го тура Серии А с «Интером» (0:2).



«Мы начали слишком нерешительно, затем успокоились. Стоит признать, что у «Интера» было больше опыта, но в начале мачта мы активно работали на поле, создавая моменты. Гол нарушил тонкое равновесие. И наша игра рассыпалась, было слишком много пауз, мне это не понравилось. Но мы все ещё пытались играть.



Теряя мяч, мы много суетились, спешили, терялись в прессинге. Очевидно, что если вы играете на высоком уровне, вы должны рисковать, но это нормально, особенно, когда такой клуб играет против вас. Мне понравилась смелость, реакция, она была зрелой.



Леау? Я выпустил его, потому что «Интер» играет в три защитника, а у него хорошая скорость, он быстр», – приводит слова Джампаоло La Gazzetta dello Sport.

«Интер» победил «Милан» и сохранил лидерство в Серии А