Солари может возглавить «Интер Майами», принадлежащий Бекхэму

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм, который в настоящее время является одним из владельцев клуба MLS «Интер Майами», ищет тренера для команды, сообщает The Sun.



По информации источника, Бекхэм планирует пригласить в клуб бывшего одноклубника по мадридскому «Реалу» Сантьяго Солари. Ранее сообщалось, что «Интер Майами» может возглавить бывший наставник «Милана» Дженнаро Гаттузо.



«Интер Майами» со следующего сезона будет выступать в MLS. Свой стадион у команды должен появиться в 2021 году, а в 2020-м «Интер» планирует играть на временном стадионе.



Последним местом работы Солари был «Реал», который он покинул в ходе сезона-2018/19. Аргентинский специалист руководил командой на протяжении 32 матчей, в 22 из которых «Реал» одержал победу.