Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Челси» — «Ливерпуль». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Солари может возглавить «Интер Майами», принадлежащий Бекхэму

Солари может возглавить «Интер Майами», принадлежащий Бекхэму
Футбол / Англия 0

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм, который в настоящее время является одним из владельцев клуба MLS «Интер Майами», ищет тренера для команды, сообщает The Sun.

По информации источника, Бекхэм планирует пригласить в клуб бывшего одноклубника по мадридскому «Реалу» Сантьяго Солари. Ранее сообщалось, что «Интер Майами» может возглавить бывший наставник «Милана» Дженнаро Гаттузо.

«Интер Майами» со следующего сезона будет выступать в MLS. Свой стадион у команды должен появиться в 2021 году, а в 2020-м «Интер» планирует играть на временном стадионе.

Последним местом работы Солари был «Реал», который он покинул в ходе сезона-2018/19. Аргентинский специалист руководил командой на протяжении 32 матчей, в 22 из которых «Реал» одержал победу.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент