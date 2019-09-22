Созин: хвалить Шаронова пока не за что, где-то «Рубин» играет на багаже Бердыева

Член комитета по этике РФС Андрей Созин после матча 10-го тура РПЛ «Зенит» — «Рубин» (5:0) поделился мнением о тренере казанской команды Романе Шаронове.
«Еще недавно все СМИ растиражировали похвалу Сергея Галицкого, которой он одарил Романа Шаронова. «То, что вы делаете, — это очень круто», — такой комплимент от владельца ведущего клуба страны должен вдохновлять на подвиги и штурм футбольных вершин. Но после этого в пяти матчах «Рубин» набрал всего три очка, а вчера вообще был разгромлен «Зенитом». Возникает логичный вывод, что хвалить Шаронова и его команду, возможно, слишком рано и пока особо не за что. Вполне может быть, что нынешний «Рубин» где-то еще играет на багаже Бердыева, а не является готовым продуктом Шаронова.
Оценивать тренеров и их команды нужно на более длинной дистанции, нежели стартовый отрезок чемпионата. При таком раскладе за Бердыева будут говорить два титула чемпиона России. А что будет у Шаронова, кроме хвалебных цитат Галицкого? Похвастаться будет особо нечем, ведь сейчас «Рубин» ближе к зоне вылета, чем к еврокубковой зоне. Надо запастись терпением и не раздавать налево и направо незаслуженные комплименты, потому что тренер Шаронов не только ничего добился, но и вообще далек от бердыевских стандартов», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 22 сентября 2019
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